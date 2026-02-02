' Vinci la copertina' il concorso artistico per i diari degli studenti punta sul pane ferrarese
Gli studenti delle scuole elementari e medie della zona si sfidano a colpi di disegno. Il concorso artistico “Vinci la copertina” invita i ragazzi a rappresentare il pane ferrarese, simbolo locale, attraverso le loro creazioni. La competizione mira a coinvolgere i giovani e far conoscere loro un pezzo importante della tradizione della città.
L'iniziativa coinvolgerà oltre 800 ragazzi: poi una commissione valuterà gli elaborati. I dettagli Dovranno creare un disegno ispirato al pane tipico ferrarese gli studenti delle scuole elementari e medie del territorio. I due elaborati migliori si aggiudicheranno la nuova edizione del concorso artistico ‘Vinci la Copertina’ e verranno stampati sulle prime pagine dei diari scolastici 2026-2027, che il primo giorno di scuola saranno consegnati gratuitamente a tutti gli alunni delle primarie e della secondaria inferiore. “Il 2026 di Bondeno parlerà molto di pane – dichiara il sindaco, Simone Saletti –: questo prodotto così straordinario e realizzato ogni giorno con maestria merita una valorizzazione ad hoc.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
