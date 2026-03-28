È stato avviato un richiamo alimentare su un formaggio distribuito in Italia, denominato “La Mangiochietta Valchievana – formaggio a latte crudo”. Il provvedimento riguarda specifici lotti del prodotto, segnalati per un possibile rischio microbiologico legato alla presenza di Escherichia coli. Le autorità sanitarie hanno diffuso l’avviso per informare i consumatori e le catene di distribuzione.

Un nuovo richiamo alimentare interessa un prodotto caseario distribuito in Italia: il provvedimento riguarda il formaggio “ La Mangiochietta Valchievana – formaggio a latte crudo ”, segnalato per un possibile rischio microbiologico relativo alla presenza di batteri di Escherichia coli. Il richiamo è stato diffuso attraverso i canali ufficiali del Ministero della Salute, che invita gli acquirenti a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita. Richiamo di formaggio a latte crudo. Il richiamo riguarda unicamente uno specifico lotto di produzione, mentre tutti gli altri devono essere considerati sicuri. Di seguito le informazioni utili all’identificazione del lotto ritirato: Società Formaggi del Curto S. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Formaggio richiamato per possibile contaminazione da E. coli, i lotti interessati

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Tutto quello che riguarda Formaggio richiamato

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