Latte Nidina richiamato possibile presenza di una tossina | i lotti interessati

Nestlé ha richiamato un lotto di latte in polvere Nidina Optipro 1. La decisione arriva dopo che sono stati trovati possibili residui di una tossina batterica, la cereulide, che può mettere a rischio la salute dei neonati. La società ha subito preso provvedimenti e ha ritirato il prodotto dal mercato, invitando i genitori a controllare se hanno acquistato il lotto interessato.

Nestlé ha disposto un nuovo richiamo precauzionale di latte in polvere per neonati Nidina Optipro 1. Il provvedimento riguarda un singolo lotto e si inserisce nel quadro delle recenti indicazioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sui limiti della cereulide, una tossina batterica che può rappresentare un rischio per la salute dei più piccoli. L'azienda ha chiarito che la decisione è stata presa a scopo cautelativo e che riguarda esclusivamente il prodotto identificato nell'avviso di richiamo. Il lotto di Nidina Optipro 1 interessato dal richiamo. Il prodotto oggetto del richiamo è il latte in polvere Nidina Optipro 1 venduto in confezioni da 800 grammi.

