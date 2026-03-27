Allarme Escherichia Coli richiamato formaggio a latte crudo

Il Ministero della Salute ha diffuso un'allerta riguardante un formaggio a base di latte crudo. Il richiamo è stato deciso a seguito di riscontrate presenza di Escherichia coli nel prodotto. La comunicazione invita i consumatori a evitare di acquistare o consumare il formaggio interessato e a restituirlo al punto vendita. La nota si rivolge anche ai rivenditori, che devono rimuovere immediatamente il prodotto dagli scaffali.

La sicurezza alimentare torna al centro dell’attenzione con una nuova allerta diramata dal Ministero della Salute. Nelle ultime ore, le autorità sanitarie hanno pubblicato avvisi di richiamo riguardanti prodotti di largo consumo a causa di potenziali rischi per la salute dei consumatori. Le segnalazioni riguardano nello specifico un lotto di formaggio a latte crudo contaminato dal batterio Escherichia coli e alcune confezioni di fieno greco contenenti pesticidi non autorizzati. Contaminazione da STEC, il caso del formaggio Valchiavenna. Il richiamo che desta maggiore preoccupazione dal punto di vista microbiologico interessa il formaggio a latte crudo denominato “La Magnocchetta – Valchiavenna”, prodotto a marchio Formaggi del Curto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Allarme Escherichia Coli, richiamato formaggio a latte crudo Articoli correlati Formaggio a latte crudo ritirato dal commercio per Escherichia coli: l’avviso del Ministero della saluteLe forme di formaggio interessate dall’allerta sono state già ritirate ma per chi avesse già acquistato il prodotto, l’avvertenza è quella di non... Leggi anche: Richiamo di formaggio a latte crudo La Magnocchetta per Escherichia Coli, quali sono i rischi se consumato