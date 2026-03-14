Forbidden Fruit e La forza di una donna sono due serie tv molto seguite dagli spettatori italiani e ora cambiano orario di programmazione su Canale 5. La prima va in onda in una nuova fascia, mentre la seconda sposta l’appuntamento in un orario diverso rispetto a prima. La modifica riguarda specifici giorni e orari, senza alterare la durata degli episodi o il numero di puntate.

Forbidden Fruit e La forza di una donna sono tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Ogni giorno le vicende ambientate in Turchia collezionano ascolti superiori ai 2 milioni di telespettatori, riuscendo a contrastare la concorrenza delle altre reti. Proprio le due serie tv subiranno un cambio di programmazione che siamo sicuri farà felici i fans. Scendendo nei dettagli, Forbidden Fruit e La forza di una donna debutteranno di domenica pomeriggio a partire dal 22 marzo con il seguente orario. Si inizia dalle 14:00 con l'appuntamento di Beautiful, seguito alle 14:40 dalla serie tv con Ender e Yildiz. Chiude La forza di una donna trasmessa dalle 15:10 fino alle 16:30 quando prenderà la linea Silvia Toffanin con il suo Verissimo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden Fruit e La forza di una donna cambiano orario: la novità su Canale 5

Articoli correlati

Canale 5 stravolge il palinsesto: sospese La Forza di una Donna e Forbidden Fruit. Ecco quandoCanale 5 cambia abito per Capodanno: nella giornata di giovedì 1° gennaio 2026 il palinsesto Mediaset del daytime pomeridiano viene rimodulato, con...

Forbidden Fruit, decisione inaspettata di Canale 5: la novitàLa prima serata di Canale 5 continua a inseguire una formula capace di riempire il vuoto lasciato da un’offerta che, nelle ultime settimane, ha...

FORBIDDEN FRUIT 17–21 Feb : Ender umiliata, Halit accecato: la verità sul bambino è una trappola

Contenuti utili per approfondire Forbidden Fruit

Temi più discussi: Forbidden Fruit 3, puntata oggi 11 marzo: Sahika nel panico; Forbidden Fruit 3, anticipazioni 6 marzo: Yildiz sospetta di Sahika; Forbidden Fruit 3, puntata oggi 12 marzo: Yigit conforta Erim; Forbidden Fruit 3, le trame dal 16 al 21 marzo.

Forbidden Fruit, anticipazioni 16-21 marzo: Sahika incastra Yildiz, Halit la fa pedinare e nozze segrete per Lila e YigitSettimana ad altissima tensione per Forbidden Fruit, la soap turca di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 e il sabato alle 14:30. Nelle puntate dal 16 al 21 marzo ... ilmessaggero.it

Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna, La promessa anticipazioni: puntate di oggi 14 marzo 2026Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna, in onda su Canale 5, e de La Promessa, su Rete 4, che andranno in onda oggi, 14 marzo 2026. E ... msn.com

Forbidden Fruit, anticipazioni 16-21 marzo: Sahika incastra Yildiz, Halit la fa pedinare e nozze segrete per Lila e Yigit x.com

«Non solo ho rifiutato di tornare a casa con Halit, ma gli ho anche chiesto il divorzio. » La prossima puntata di Forbidden Fruit promette colpi di scena inaspettati. Dopo aver riaccolto Halit Can tra le mura domestiche, Halit si è reso conto di avere esagerato con - facebook.com facebook