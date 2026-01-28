Forbidden fruit 2 replica puntata del 28 gennaio in streaming | Video Mediaset
Questa sera si torna a seguire le vicende di Forbidden fruit 2, con la replica della puntata trasmessa mercoledì 28 gennaio. Yildiz, che si trova senza soldi e senza un tetto, finisce per essere ospitata da Emir. La storia si svolge tra colpi di scena e scelte difficili, mentre i personaggi affrontano le conseguenze delle loro azioni.
Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 28 gennaio – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Yildiz, rimasta senza soldi e senza casa, viene ospitata da Emir. Nel frattempo, Halit cena con Kaya e sua sorella Sahika, trascorrendo con loro una piacevole serata fino all'arrivo di Ender. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio 150 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.
