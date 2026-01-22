A Trentola Ducenta, un uomo di 28 anni è stato arrestato a Giugliano dopo un inseguimento iniziato quando non si è fermato all’alt dei carabinieri. La fuga, durata tra le strade del casertano, si è conclusa con l’arresto dell’individuo, che aveva tentato di eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Non si è fermato all’alt dei carabinieri e ha dato il via a una lunga e pericolosa fuga tra le strade del casertano fino a Giugliano. Nel tardo pomeriggio di ieri, 21 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta hanno arrestato in flagranza un 28enne di Boscoreale con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo era alla guida di una Fiat 500 appartenente a una società di noleggio. Secondo quanto ricostruito, il 28enne avrebbe ignorato l’alt intimato da una pattuglia dell’Arma e avrebbe accelerato per eludere il controllo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Trentola Ducenta, non si ferma all’alt e fugge: 28enne arrestato a Giugliano dopo inseguimento

Leggi anche: Non si ferma all'alt e fugge, arrestato dopo pericoloso inseguimento

Trentola Ducenta, arrestati due giovani di Villaricca e Giugliano dopo inseguimentoNel pomeriggio di oggi, i carabinieri di Trentola Ducenta hanno messo fine a un inseguimento che ha portato all'arresto di due giovani di Villaricca e Giugliano.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Trentola Ducenta, molesta e aggredisce la ex un bar: arrestato con l'accusa di stalking; Inchiesta contabile scuote il Comune: 3 milioni di euro sotto la lente della Corte dei Conti; Trentola Ducenta, perseguita e aggredisce la ex in un bar: arrestato per stalking; Caserta, arte contemporanea: alla Reggia presentazione catalogo dedicato a Nino Longobardi.

Trentola Ducenta, molesta e aggredisce la ex un bar: arrestato con l'accusa di stalkingLa pedinava, la molestava telefonicamente fino ad arrivare a picchiarla in un bar a Trentola Ducenta. Ieri per N. P., 28enne di Casal di Principe sono scattate le manette. Per lui, aggressore ... ilmattino.it

Auto si scontra col semaforo e lo abbatte: 3 feritiAuto si schianta contro il semaforo e lo abbatte. È accaduto intorno alle due di notte all'incrocio tra via Salvo D'Acquisto e via Marconi a Parete, non distante dal confine con Trentola Ducenta. casertanews.it

#Caserta - Trentola Ducenta, perseguita e aggredisce la ex in un bar: arrestato per stalking #Cronaca #TrentolaDucenta #Stalking #ViolenzaSulleDonne #Arresto #Campania #NanoTV facebook