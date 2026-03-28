Foggia ospita l' Abbracciata Collettiva una maratona d' amore in acqua per i ragazzi autistici

A Foggia è iniziata questa mattina la decima edizione dell’‘Abbracciata Collettiva’, una maratona in acqua dedicata ai ragazzi autistici. L’evento coinvolge otto città italiane e si svolge simultaneamente in tutte le località partecipanti. La manifestazione mira a promuovere l’inclusione e l’interazione tra giovani con autismo e il pubblico presente.

Al via la decima edizione dell'evento nazionale che coinvolge otto città italiane, dedicato alla consapevolezza sull'autismo e alla promozione della Terapia Multisistemica in Acqua È iniziata questa mattina, 28 marzo 2026, la decima edizione della ‘Abbracciata Collettiva’, un evento nazionale che coinvolge contemporaneamente otto città italiane. La manifestazione proseguirà senza interruzioni fino alle ore 13 di domani, 29 marzo, dando vita a una vera e propria maratona solidale in acqua. Promossa dalla Tma Group, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della disabilità, con particolare attenzione al disturbo dello spettro autistico e ai disturbi mentali gravi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Foggia ospita l'Abbracciata Collettiva, una maratona d'amore in acqua per i ragazzi autistici Articoli correlati “L’abbracciata collettiva”: torna la maratona natatoria per sensibilizzare sul tema della disabilità e raccogliere fondi per le famiglieLa maratona coinvolgerà le scuole, i gruppi sportivi, varie associazioni che terranno attività parallele, e tutta la popolazione abruzzese La... Leggi anche: Autismo, via “all’abbracciata collettiva” Aggiornamenti e notizie su Abbracciata Collettiva Torna l’Abbracciata Collettiva, maratona di nuoto, solidarietà e sensibilizzazioneTorna sabato 28 e domenica 29 marzo, in prossimità della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo (2 aprile), in 9 città italiane l’evento benefico Ab-bracciata Collettiva, la maratona di n ... siracusaoggi.it Siracusa, torna l’Abbracciata Collettiva: 30 ore di nuoto per inclusione e solidarietà. Ecco come partecipareL’evento si svolgerà in contemporanea in diverse città italiane, tra cui Roma, Napoli, Milano, Firenze, Pescara, Verona, Foggia e Siracusa ... siracusanews.it