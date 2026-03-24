Autismo via all’abbracciata collettiva

Una "abbracciata collettiva 2026" in 8 città per l’autismo. L’evento che si terrà il 28 e 29 marzo 2026 in 8 città italiane è finalizzato a sensibilizzare sui temi della disabilità e in particolare dell’autismo e dei disturbi mentali gravi. È questo il senso della "Abbracciata collettiva" in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo del 2 aprile. Una maratona in piscina di 30 ore (dalle 7.30 del 28 marzo alle 13.30 del 29 marzo), promossa dalla cooperativa sociale T.m.a. Group, in cui tutti potranno partecipare nuotando, galleggiando, stando in corsia per un minimo di 15 minuti insieme ai ragazzi che svolgono durante l’anno la Tma (Terapia multisistemica in acqua) - metodo Caputo-Ippolito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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