Foggia | eseguito un decreto di Fermo di indiziato di delitto nei confronti di 4 indagati

A Foggia è stato eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di quattro persone. L'operazione è stata condotta dalle forze dell'ordine e riguarda un caso ancora in fase di indagine. I dettagli sull'accaduto non sono stati resi noti, né sono state fornite informazioni sulle accuse rivolte agli indagati.

. L’attività investigativa, svolta congiuntamente - sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari – dalla Squadra Mobile della Questura di Foggia e dal Nucleo Investigativo Carabinieri, ha consentito di ricondurre il ferimento mediante colpi d’arma da fuoco di un 37enne foggiano, avvenuto a Foggia lo scorso 14 marzo, al tentativo, ad opera degli indagati, di costringere - mediante violenza e minaccia - la vittima a consegnare loro un orologio, di provenienza delittuosa, del valore di circa 160.000 euro. Secondo la ricostruzione formulata dagli inquirenti, la parte offesa sarebbe stata attinta con un colpo di pistola alla coscia sinistra per non avere ottemperato alla richiesta. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Foggia: eseguito un decreto di Fermo di indiziato di delitto nei confronti di 4 indagati Articoli correlati Casa Sollievo, la replica: “Abbiamo un credito di 32,2 milioni nei confronti di ASL Foggia e Regione Puglia”In una conferenza stampa convocata oggi, giovedì 12 marzo, l'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo ha: -ribadito di... Taranto: condotta discriminatoria nei confronti di una dipendente, sentenza nei confronti dell’Asl Primo gradoDi seguito il comunicato: Una sentenza destinata a far discutere nel panorama del pubblico impiego arriva dalla sezione Lavoro del Tribunale di... Foggia: eseguito un decreto di Fermo di indiziato di delitto nei confronti di 4 indagati.