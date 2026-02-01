In provincia di Pisa si è diffuso un focolaio di influenza aviaria. Le autorità hanno immediatamente attivato tutte le misure di sicurezza per contenere il virus e proteggere il bestiame locale. Nessuna persona è ancora a rischio, ma gli allevatori si preparano a rispettare le nuove regole per evitare ulteriori contagi.

Un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità è stato circoscritto in una zona del territorio pisano, in provincia di Pisa, dopo la conferma di casi positivi in un allevamento di pollame. L’epidemia è stata identificata in tempi brevi grazie al sistema di sorveglianza attivo del ministero della Salute e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare (Efsa), che ha attivato immediatamente le procedure previste dal piano nazionale di controllo delle malattie infettive negli uccelli. Le autorità sanitarie locali hanno immediatamente imposto il divieto di movimentazione di volatili e di prodotti derivati dal bestiame in un’area circolare di circa 10 chilometri intorno al punto di origine, per evitare la diffusione del virus. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Focolaio di influenza aviaria contenuto in zona Pisana, misure di sicurezza attivate per proteggere il bestiame locale.

