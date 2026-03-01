Lanciano il parco giochi Orso Bernardo chiude a marzo per lavori di riqualificazione

A Lanciano, il parco giochi “Orso Bernardo” situato nel centro cittadino all’interno di Villa delle Rose chiuderà temporaneamente a partire dal 4 marzo. La chiusura è prevista per consentire lavori di riqualificazione urbana che riguarderanno uno dei luoghi più frequentati dai bambini della zona. La riqualificazione è stata annunciata come un intervento volto a migliorare gli spazi dedicati ai più piccoli.

Il parco giochi "Orso Bernardo", in centro a Lanciano, si rifà il look. Da mercoledì 4 marzo, infatti, uno dei luoghi più amati e frequentati dai bimbi, collocato all'interno di Villa delle Rose, verrà chiuso temporaneamente per interventi di riqualificazione urbana, resi possibili grazie al.

