Fondazione Catalano Sergio Estivi | A Fiumicino serve identità Con La Bottega del Tempo costruiamo partecipazione
La Fondazione Catalano, Sergio Estivi, di Fiumicino, nasce quasi vent’anni fa per trasformare un lutto in un impegno civico. Attraverso progetti di educazione ambientale, ricerca applicata e valorizzazione locale, si impegna a rafforzare l’identità del territorio. Con La Bottega del Tempo, la fondazione promuove la partecipazione della comunità, contribuendo allo sviluppo di un’identità condivisa e sostenibile per Fiumicino.
Fiumicino, 22 gennaio 2026 – Una fondazione privata, nata per trasformare un lutto in impegno civile, che oggi compie quasi vent’anni e lavora tra educazione ambientale, ricerca applicata e valorizzazione del territorio. Sergio Estivi, presidente della Fondazione Anna Maria Catalano, spiega come l’obiettivo resti lo stesso: mettere al centro le giovani generazioni, tenendo insieme innovazione e tradizione. Con un focus sempre più marcato su Fiumicino, “realtà complessa e di interesse nazionale”, e con un progetto simbolo: La Bottega del Tempo, ciclo di incontri che ha provato a rafforzare il senso di appartenenza e a trasformare la partecipazione in proposte.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche: “Fiumicino: terra di bonifica”, partecipazione e interesse per il secondo incontro de “La Bottega del Tempo”
Leggi anche: “Fiumicino oggi”: quinto appuntamento con “La Bottega del Tempo”
