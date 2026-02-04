Fiumicino Di Genesio Pagliuca e Petrillo | Aula consiliare aperta alle aziende private ma chiusa ai cittadini

A Fiumicino, i cittadini e le associazioni culturali non riescono più a usare le sale comunali per eventi pubblici o momenti di aggregazione. Tuttavia, gli spazi vengono concessi facilmente alle aziende private per fare selezioni e assunzioni. Ezio Di Genesio Pagliuca e Angelo Petrillo criticano questa gestione, che secondo loro non rispetta il ruolo delle strutture comunali come strumenti al servizio della comunità e della cultura locale.

Fiumicino, 4 febbraio 2026 – “A Fiumicino accade anche questo: mentre ai cittadini e alle associazioni culturali vengono negate le sale comunali per iniziative pubbliche, eventi culturali e momenti di aggregazione, gli stessi spazi vengono concessi senza difficoltà a società private per svolgere selezioni e assunzioni “, è quanto si legge in una nota firmata dai consiglieri Ezio Di Genesio Pagliuca e Angelo Petrillo “Una gestione che lascia più di una perplessità perché le strutture comunali dovrebbero essere innanzitutto al servizio della comunità, della partecipazione e della crescita culturale del territorio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Fiumicino Consiglio Prete replica a Di Genesio Pagliuca: “Basta descrivere Fiumicino come città malavitosa” Fiumicino, Di Genesio Pagliuca: “Rapine, furti e incendi: il Prefetto intervenga con urgenza” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Fiumicino Consiglio Argomenti discussi: Sale comunali, l’opposizione attacca il Comune; Concessioni demaniali abitative a Fiumicino, l'opposizione: Silenzio assordante, il Comune faccia chiarezza; Tentò due rapine in serie tra Ostia e Fiumicino, arrestato dalla Polizia di Stato; Luna piena della Neve, lo spettacolo nel cielo. Tpl in emergenza, Bonanni e Di Genesio Pagliuca: Lavoratori senza stipendio. Il Comune intervengaUna situazione ormai intollerabile che si ripete ciclicamente. L'Amministrazione ha il dovere di far rispettare il contratto ... ilfaroonline.it FIUMICINO ONLINE - Tpl in emergenza a Fiumicino: lavoratori senza stipendio. Di Genesio Pagliuca e Bonanni chiedono l’intervento immediato del Comune ... Clicca qui per leggere l'articolo - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.