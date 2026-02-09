Antonello da Messina | lo Stato salva l’ Ecce Homo capolavoro rinascimentale torna in Italia e a Napoli

L’Italia ha riportato a casa un capolavoro del Rinascimento: l’“Ecce Homo” di Antonello da Messina, che ora tornerà a essere esposto in un museo a Napoli. Lo Stato ha deciso di acquisire l’opera, salvandola da un possibile allontanamento e restituendo così un pezzo importante della storia artistica italiana.

Un capolavoro del Rinascimento italiano, l’“Ecce Homo” di Antonello da Messina, è stato acquisito dallo Stato italiano e tornerà a essere esposto in un museo del paese. L’operazione, condotta con la massima riservatezza, ha permesso di riportare in Italia l’unica opera certa ancora sul mercato dell’artista siciliano, evitando che finisse all’asta e raggiungesse cifre potenzialmente superiori. La destinazione più probabile per il dipinto è il Museo di Capodimonte a Napoli, città dove Antonello da Messina si formò artisticamente. La notizia del ritorno dell’“Ecce Homo” in Italia ha colto di sorpresa il mondo dell’arte.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Antonello da Messina

L’Italia ha acquistato l’Ecce Homo di Antonello da Messina, un’opera che ha cambiato la storia dell’arte.

Cecilia Giménez, nota per aver restaurato il dipinto “Ecce Homo”, è venuta a mancare all’età di 94 anni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Antonello da Messina

Argomenti discussi: L’Ecce Homo di Antonello da Messina all’asta, cercando il record; Secondo fonti autorevoli, lo Stato avrebbe acquistato l'Ecce Homo di Antonello da Messina; Capolavoro doppio di Antonello da Messina all'asta a New York; L’Italia compra l’Antonello da Messina che cambiò per sempre gli Ecce Homo.

L’Italia compra l’Ecce Homo di Antonello da Messina che cambiò la storia, il colpo segreto da 12 milioni all’asta di Sotheby’s: ecco perché quest’opera è così ...Lo Stato italiano ha acquistato in una trattativa segreta l'ultima opera del maestro rinascimentale ancora in mani private ... ilfattoquotidiano.it

L’Italia compra l’Antonello da Messina che cambiò per sempre gli Ecce HomoIl ministero tratta in segreto con Sotheby’s per evitare la vendita pubblica della sola opera del pittore rimasta sul mercato. Prezzo finale: 12 milioni di ... repubblica.it

Paolo Veronese 1528 1588 Ecce Homo x.com

ECCE HOMO ANTONELLO DA MESSINA - 1475 Piacenza - Collegio Alberoni facebook