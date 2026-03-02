Lo Stabat Mater di Pergolesi per il Concerto di Pasqua dell’Orchestra di Padova e del Veneto

L’Orchestra di Padova e del Veneto eseguirà lo Stabat Mater di Pergolesi il 5 marzo 2026 alle ore 20, in occasione del concerto di Pasqua. L’evento si terrà in una sede ancora da definire e vedrà l’interpretazione di uno dei brani più rappresentativi della musica sacra. L’orchestra si prepara a portare in scena questa composizione, nota per la sua intensità emotiva.

In vista delle festività pasquali, l’Orchestra di Padova e del Veneto proporrà uno dei capolavori più intensi della musica sacra: giovedì 5 marzo 2026 alle ore 20.45, nella Chiesa di San Francesco di Padova risuoneranno le note dello Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi. Il Concerto di Pasqua OPV vede il sostegno della Fondazione Cariparo, in replica venerdì 6 marzo alle ore 21 al Duomo di Rovigo. Scritta nel 1736, a soli ventisei anni, nell'ultimo scorcio della fugace esistenza del compositore, l’opera rappresenta tra i testi più profondi e commoventi della tradizione cristiana, nonché una meditazione sul dolore di Maria ai piedi della croce, un tema che nei secoli ha ispirato molti compositori. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Dal Triplo concerto di Beethoven allo Stabat Mater di Poulenc: il concerto al Teatro MassimoLa stagione sinfonica del Teatro Massimo prosegue domenica 8 febbraio alle ore 20:30 con un appuntamento affidato al Maestro Frédéric Chaslin che...

Fabio Biondi dirige le “Londinesi” di Haydn per la 60a Stagione dell’Orchestra di Padova e del VenetoC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Giovedì 26...

Tutti gli aggiornamenti su Stabat Mater di.

Temi più discussi: Al Ridotto Gavazzeni il concerto Stabat Mater; Pesaro, domenica 1 marzo a Palazzo Gradari tornano i concerti aperitivo con la Filarmonica Gioachino Rossini; Note magiche in Valdidentro, la musica che racconta emozioni e memoria; Anima Latina - CCXXIII - 22.02.2026 - Podcast - Radio Vaticana.

Stabat Mater Sotto la Croce la fede raccolta di ScarlattiIcompositori che hanno messo in musica i versi dello Stabat Mater possono essere considerati compagni di un lungo viaggio che coinvolge generazioni di fedeli, guidandoli simbolicamente sino al Calvari ... avvenire.it

Stabat MaterLo «Stabat Mater» di Giovanni Battista Pergolesi rappresenta una delle espressioni più pure e struggenti della musica sacra settecentesca. Composto nel 1736, nel breve arco di tempo che precedette la ... ecodibergamo.it

Parrocchia Santa Maria delle Grazie al Trionfale. . Rassegna concertistica a cura dell'Associazione Musicopaideia "La note dell'anima" STABAT MATER di G.B. Pergolesi Anastasiia Demchenko - soprano Tosca Rousseau - soprano Lorenzo Cacciotti - pianofo facebook

Don Mario Popovic (Ufficio Lettere Latine) richiama lo 'Stabat Mater', soffermandosi sullo “stare” di Maria ai piedi della #croce, presenza che attraversa preghiera, musica e arte. @Rvaticanaitalia @Psicovirginio @mariamilviamor Perge audire! short.do/_ltjAF x.com