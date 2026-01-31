Stezzano la polizia chiude un bar del centro per cinque giorni

La polizia di Stezzano ha deciso di chiudere un bar del centro per cinque giorni. I controlli effettuati nel locale hanno portato alla luce episodi di droga, rumori molesti e la presenza di minorenni. La decisione mira a fermare queste situazioni e garantire maggiore sicurezza nella zona.

LA DECISIONE. Il provvedimento dopo ci controlli nel locale: episodi di droga, disturbo della quiete pubblica e presenza di minorenni. Nel corso dei controlli effettuati negli ultimi mesi sono emerse gravi criticità sotto il profilo della salute e della sicurezza pubblica. Il locale è risultato infatti più volte, anche in tempi ravvicinati, teatro di episodi di rilevanza penale e di disturbo della quiete pubblica, che hanno coinvolto un numero elevato di avventori, tra cui anche minorenni. Dalle verifiche è inoltre emerso come l’esercizio fosse diventato abituale luogo di ritrovo per persone dedite all’assunzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

