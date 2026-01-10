Nel centro storico, è in corso un intervento di consolidamento di San Domenico, con un investimento di 3 milioni di euro. La presenza di una maxi gru e le aree interdette indicano un’operazione complessa, che richiede attenzione e precisione. La zona è stata temporaneamente blindata per consentire i lavori in sicurezza, garantendo il rispetto delle norme e la tutela del patrimonio storico.

Centro blindato. Maxi gru al lavoro. Aree intedette. Operazione complessa e spettacolore quella in corso che è necessraia per il consolidamento di San Domenico. Fino a stesera alle 18 traffico fermo nel cuore del centro storico, fra via Ser Rifoldo, via Conti e piazza del popolo. Ma anche successivamente, nelle fasi di contiere in cui ci saranno carichi sospesi, l’area sarà interdetta – sui apprende – in alcuni momenti anche ai pedoni. Il cantiere da 3 milioni di euro sta muovendo i primi passi con le fasi preliminari. Si tratta di un intervento di grande portata sul complesso monumentale. "Opera importante che riguarderà tutta la copertura e di cui non è titolare il Comune, ma la Soprintendenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centro storico e lavori. La maxi gru è arrivata per il cantiere da 3 milioni

Leggi anche: Centro storico e lavori: "San Domenico, cantiere da oltre 3 milioni di euro"

Leggi anche: Dentro il cantiere: travi e maxi gru: "Per il centenario visite guidate"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

A marzo il via al maxi cantiere a Moglia: lavori in centro storico da oltre 12 milioni; Centro storico e lavori. La maxi gru è arrivata per il cantiere da 3 milioni; Tram, arriva l’ultimo cantiere: come cambia la viabilità in Corticella e in centro storico; Riva Martiri delle Foibe, via i parcheggi: iniziati i lavori sul lungolago.

Centro storico e lavori. La maxi gru è arrivata per il cantiere da 3 milioni - E’ ora in fase di allestimento e nei prossimi giorni ci sarà la piena operatività. lanazione.it