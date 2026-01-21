Rosignano | Gli rubano il bancomat in un negozio e tentano di prelevare denaro | tre persone denunciate

A Rosignano Marittimo, tre persone sono state denunciate dai carabinieri per aver rubato il bancomat di un negozio e tentato di prelevare denaro. L’episodio è avvenuto all’interno di un supermercato della zona, coinvolgendo un uomo e due donne, accusati di furto aggravato di valori ed effetti personali.

Un uomo e due donne sono stati denunciati dai carabinieri di Rosignano Marittimo per furto aggravato di valori ed effetti personali commesso all'interno di un supermercato della zona ai danni di una persona del posto. Secondo quanto accertato dai militari i tre - un 48enne originario dell'Asia.🔗 Leggi su Livornotoday.it Rosignano | Gli rubano il bancomat in un negozio e tentato di prelevare denaro: tre persone denunciateA Rosignano Marittimo, tre persone sono state denunciate dai carabinieri per aver rubato e tentato di prelevare denaro con il bancomat di una vittima all’interno di un supermercato. Leggi anche: Rubano portafogli e si precipitano a prelevare al bancomat: due donne arrestate al centro commerciale di Arese Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Rosignano | Gli rubano il bancomat in un negozio e tentato di prelevare denaro: tre persone denunciate; Rubano il bancomat a un cliente nel supermercato, tre nei guai; Furto del portafoglio, denunciati in tre. L’Abc Solettificio Manetti cade 78-74 a Rosignano nell’ultima giornata del girone di andata facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.