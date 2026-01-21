Rosignano | Gli rubano il bancomat in un negozio e tentato di prelevare denaro | tre persone denunciate
A Rosignano Marittimo, tre persone sono state denunciate dai carabinieri per aver rubato e tentato di prelevare denaro con il bancomat di una vittima all’interno di un supermercato. L’episodio evidenzia l’importanza di adottare misure di sicurezza per proteggere i propri effetti personali in luoghi pubblici.
Un uomo e due donne sono stati denunciati dai carabinieri di Rosignano Marittimo per furto aggravato di valori ed effetti personali commesso all'interno di un supermercato della zona ai danni di una persona del posto. Secondo quanto accertato dai militari i tre - un 48enne originario dell'Asia.🔗 Leggi su Livornotoday.it
