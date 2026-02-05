‘Ied Firenze x Plures’ mostra sul valore delle risorse e dell’azione collettiva

Dal 24 febbraio all’Ex Teatro dell’Oriuolo, si tiene la mostra “Ied Firenze x Plures”. L’evento, fino al 6 marzo, mette in mostra il valore delle risorse e il senso di responsabilità condivisa. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Ied Firenze e il Gruppo Plures, la multiutility pubblica che gestisce ambiente, energia e acqua per oltre due milioni di cittadini. Una mostra che invita a riflettere su come le risorse vengono gestite e sulla necessità di un impegno collettivo.

(Adnkronos) – Dal oggi fino al 6 marzo, all'ex Teatro dell'Oriuolo, Ied Firenze, in collaborazione con Gruppo Plures, multiutility pubblica che gestisce in modo integrato ambiente, energia e acqua per oltre due milioni di cittadini, presentano 'Ied Firenze x Plures', una mostra collettiva dedicata al valore delle risorse e alla responsabilità condivisa. Energia, acqua e gestione dei rifiuti non sono solo infrastrutture o numeri, ma elementi che attraversano la vita di tutti i giorni e chiamano in causa il ruolo attivo dei cittadini e delle comunità. "La collaborazione tra Ied e Plures Alia rappresenta un modello di come l'arte possa farsi interprete delle grandi sfide civili del nostro tempo", ha detto l'assessore alle società partecipate del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini.

Approfondimenti su Ied Firenze

Ultime notizie su Ied Firenze

