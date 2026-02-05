‘Ied Firenze x Plures’ mostra sul valore delle risorse e dell’azione collettiva
Dal 24 febbraio all’Ex Teatro dell’Oriuolo, si tiene la mostra “Ied Firenze x Plures”. L’evento, fino al 6 marzo, mette in mostra il valore delle risorse e il senso di responsabilità condivisa. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Ied Firenze e il Gruppo Plures, la multiutility pubblica che gestisce ambiente, energia e acqua per oltre due milioni di cittadini. Una mostra che invita a riflettere su come le risorse vengono gestite e sulla necessità di un impegno collettivo.
(Adnkronos) – Dal oggi fino al 6 marzo, all’ex Teatro dell’Oriuolo, Ied Firenze, in collaborazione con Gruppo Plures, multiutility pubblica che gestisce in modo integrato ambiente, energia e acqua per oltre due milioni di cittadini, presentano 'Ied Firenze x Plures', una mostra collettiva dedicata al valore delle risorse e alla responsabilità condivisa. Energia, acqua e gestione dei rifiuti non sono solo infrastrutture o numeri, ma elementi che attraversano la vita di tutti i giorni e chiamano in causa il ruolo attivo dei cittadini e delle comunità. "La collaborazione tra Ied e Plures Alia rappresenta un modello di come l'arte possa farsi interprete delle grandi sfide civili del nostro tempo", ha detto l'assessore alle società partecipate del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
