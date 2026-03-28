Fiorentina-Inter | arbitro giusto sul fallo di mano controverso nel pareggio 1-1

Da napolipiu.com 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Fiorentina e Inter, il fallo di mano contestato è stato valutato dal VAR, che ha confermato la decisione dell’arbitro di non assegnare il rigore. La decisione è stata presa dopo un’analisi accurata delle immagini, senza modificare il verdetto iniziale. La partita si è conclusa con un punteggio di 1-1.

"> Decisione del Var al Match Fiorentina-Inter: Analisi Dettagliata. FIRENZE, ITALIA – 22 MARZO: Il direttore di gara Andrea Colombo reagisce durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e FC Internazionale allo Stadio Artemio Franchi il 22 marzo 2026 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele MaltintiGetty Images) L’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha confermato che è stata corretta la decisione di non assegnare un rigore per un presunto fallo di mano in occasione del match tra Fiorentina e Inter, che si è concluso con un pareggio per 1-1. Questa affermazione è stata rilasciata nonostante il Presidente dell’Inter, Beppe Marotta, avesse espresso opinioni opposte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Fiorentina-Inter: arbitro giusto sul fallo di mano controverso nel pareggio 1-1.

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