Moviola Inter Genoa polemiche sul fallo di Calhanoglu | ecco perché l’arbitro non ha estratto il cartellino rosso

Durante la partita tra Inter e Genoa, si è discusso molto sul fallo di Calhanlu e sulla decisione dell’arbitro di non estrarre il cartellino rosso. La moviola ha analizzato le immagini per capire le ragioni di questa scelta. Non sono stati segnalati errori evidenti o interventi violenti che avrebbero giustificato l’espulsione. La decisione finale ha suscitato diverse reazioni tra tifosi e commentatori.