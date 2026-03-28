Filomena Mastromarino | La scelta di lasciare il porno vista malissimo come fosse assurda

Filomena Mastromarino, nota in passato come attrice nel settore del cinema per adulti, ha recentemente condiviso in un'intervista a Verissimo le motivazioni che l’hanno portata a lasciare quel mondo. Ha spiegato che la decisione è stata presa principalmente per motivi familiari, specificando che il rapporto con la madre malata ha inciso sulla sua scelta. La sua uscita dal settore è stata vista con giudizi negativi da parte di molti.

È stata Malena per molti anni e oggi Filomena Mastromarino racconta a Silvia Toffanin a Verissimo i retroscena della sua decisione di dire addio al mondo del porno: "L'ho fatto per mia madre che non sta bene, nessuno vorrebbe che sua figlia facesse quel lavoro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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