Carlo Conti sulla scelta di Pucci a Sanremo | Artista che riempie i teatri non pensavo fosse un affare di Stato

Carlo Conti commenta la scelta di Andrea Pucci come ospite di Sanremo 2026. Il conduttore dice che non immaginava di scatenare tutto questo clamore, sottolineando che Pucci è un artista che riempie i teatri. La decisione ha suscitato sorpresa e qualche critica, ma Conti sembra convinto di aver scelto un talento che può portare energia al festival.

Carlo Conti ha commentato per la prima volta la decisione di chiamare Andrea Pucci come ospite del Festival di Sanremo 2026: "Non pensavamo di creare un affare di Stato. La mia scelta era per un artista che riempie i teatri". Travolto dalle critiche, il comico ha però deciso di fare un passo indietro annunciando il ritiro.🔗 Leggi su Fanpage.it

Carlo Conti ha spiegato perché ha scelto Andrea Pucci come co-conduttore a Sanremo.

