Bari come Scampia? La generazione dei baby boss che strizza l' occhio ai clan e uccide per ' noia'

A Bari, la violenza tra i giovani si sta trasformando in un fenomeno diffuso e strutturale, non più isolato come in passato. La generazione dei baby boss si avvicina ai clan e ricorre alla violenza anche per noia, evidenziando un cambiamento nelle dinamiche di aggressività tra i giovani. La situazione si sta consolidando come un problema che coinvolge diverse aree della città.

La fotografia spaventosa del capoluogo pugliese nel rapporto di Save the Children: sequestri d'armi in crescita del 237% tra i giovanissimi e l'età degli affiliati ai clan continua a scendere La violenza giovanile a Bari non costituisce più un episodio isolato, ma è ormai un fenomeno strutturale e "armato". Secondo l'ultimo rapporto di Save the Children, nel decennio 2014-2024 il numero di minorenni denunciati o arrestati per porto abusivo di armi o di oggetti atti a offendere è cresciuto del 237%, passando da 8 a 27 casi. Un dato che sembra destinato a peggiorare ulteriormente: solo nel primo semestre del 2025 sono già stati registrati 13 casi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

