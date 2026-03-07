A Roma, il tecnico sta valutando la formazione per la prossima partita contro il Genoa, con Pisilli che potrebbe essere riconfermato in campo. Nei giorni scorsi ha sperimentato diverse soluzioni, alternando Zaragoza e Venturino come trequartisti al fianco di Pellegrini e dietro Malen. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Dybala non c’è, anzi non ci sarà a lungo. E Soulé è ancora alle prese con la pubalgia. Gasperini contro il Genoa è di nuovo con gli uomini contati in attacco, ma punta sulla voglia di riscatto (in tutti i sensi) di due uomini che ora si contendono il posto della Joya. E che puntano proprio nell’acquisto a titolo definitivo da parte della Roma a fine stagione. A Genova sarà ballottaggio tra Bryan Zaragoza e Lorenzo Venturino sulla trequarti. Ieri Gasp li ha alternati al fianco di Pellegrini e alle spalle di Malen. Lo spagnolo sembra in vantaggio, ma Venturino conosce bene Marassi e il Genoa. La terza via porta a Pisilli che, però, dovrebbe agire al fianco di uno tra Cristante e Koné. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, le ultime verso il Genoa: Pisilli verso la riconferma, ballottaggio Zaragoza-Venturino

Roma-Juve, Gasperini lancia la scommessa Venturino: Dybala e Soulé verso il forfaitIl classe 2006 scavalca Zaragoza nelle gerarchie: pronto l'esordio da titolare nel match chiave per la zona Champions.

Milan, le ultime verso il Pisa: Pulisic verso la panchina, Saelemaekers ancora fermoIl suo ritorno in gruppo era previsto e non ci sono state sorprese negative: ieri mattina Christian Pulisic ha lavorato con i compagni e, se nella...

Approfondimenti e contenuti su Roma le ultime verso il Genoa Pisilli....

Temi più discussi: AS Roma, Venturino conquista Gasp e sfida Zaragoza: occasione da titolare contro la Juventus?; Roma, probabile formazione contro la Juventus: ballottaggio Zaragoza-Venturino sulla destra; Non solo Malen: Gasperini punta su Zaragoza-Venturino-Vaz per il decisivo scontro Champions con la Juve; Venturino titolare in Roma-Juventus, Gasperini ci pensa: chi può fargli spazio e come stanno Dybala e Soulé.

Roma, Venturino verso l'esordio da titolare con la JuventusLa Roma di Gian Piero Gasperini si prepara alla super sfida di campionato prevista per domenica contro la Juventus. Una settimana intensa per i giallorossi, che contro i bianconeri potrebbero piazzare ... fantacalcio.it

Non solo Malen: Gasperini punta su Zaragoza-Venturino-Vaz per il decisivo scontro Champions con la JuveIl tecnico della Roma si affida sui nuovi rinforzi per vincere la sfida contro i bianconeri di Spalletti: i giallorossi si sono rinforzati molto più della Vecchia Signora nella sessione invernale. Fri ... tuttosport.com

Nuova trequarti per il Genoa. Pronti Zaragoza e Venturino bit.ly/4basl0d #AsRoma - facebook.com facebook

Nuova trequarti per il Genoa Pronti Zaragoza e Venturino bit.ly/4basl0d #AsRoma x.com