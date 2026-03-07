Roma le ultime verso il Genoa | Pisilli verso la riconferma ballottaggio Zaragoza-Venturino

Da gazzetta.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, il tecnico sta valutando la formazione per la prossima partita contro il Genoa, con Pisilli che potrebbe essere riconfermato in campo. Nei giorni scorsi ha sperimentato diverse soluzioni, alternando Zaragoza e Venturino come trequartisti al fianco di Pellegrini e dietro Malen. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Dybala non c’è, anzi non ci sarà a lungo. E Soulé è ancora alle prese con la pubalgia. Gasperini contro il Genoa è di nuovo con gli uomini contati in attacco, ma punta sulla voglia di riscatto (in tutti i sensi) di due uomini che ora si contendono il posto della Joya. E che puntano proprio nell’acquisto a titolo definitivo da parte della Roma a fine stagione. A Genova sarà ballottaggio tra Bryan Zaragoza e Lorenzo Venturino sulla trequarti. Ieri Gasp li ha alternati al fianco di Pellegrini e alle spalle di Malen. Lo spagnolo sembra in vantaggio, ma Venturino conosce bene Marassi e il Genoa. La terza via porta a Pisilli che, però, dovrebbe agire al fianco di uno tra Cristante e Koné. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

roma le ultime verso il genoa pisilli verso la riconferma ballottaggio zaragoza venturino
© Gazzetta.it - Roma, le ultime verso il Genoa: Pisilli verso la riconferma, ballottaggio Zaragoza-Venturino

Roma-Juve, Gasperini lancia la scommessa Venturino: Dybala e Soulé verso il forfaitIl classe 2006 scavalca Zaragoza nelle gerarchie: pronto l'esordio da titolare nel match chiave per la zona Champions.

Milan, le ultime verso il Pisa: Pulisic verso la panchina, Saelemaekers ancora fermoIl suo ritorno in gruppo era previsto e non ci sono state sorprese negative: ieri mattina Christian Pulisic ha lavorato con i compagni e, se nella...

Approfondimenti e contenuti su Roma le ultime verso il Genoa Pisilli....

Temi più discussi: AS Roma, Venturino conquista Gasp e sfida Zaragoza: occasione da titolare contro la Juventus?; Roma, probabile formazione contro la Juventus: ballottaggio Zaragoza-Venturino sulla destra; Non solo Malen: Gasperini punta su Zaragoza-Venturino-Vaz per il decisivo scontro Champions con la Juve; Venturino titolare in Roma-Juventus, Gasperini ci pensa: chi può fargli spazio e come stanno Dybala e Soulé.

zaragoza venturino roma le ultime versoRoma, Venturino verso l'esordio da titolare con la JuventusLa Roma di Gian Piero Gasperini si prepara alla super sfida di campionato prevista per domenica contro la Juventus. Una settimana intensa per i giallorossi, che contro i bianconeri potrebbero piazzare ... fantacalcio.it

zaragoza venturino roma le ultime versoNon solo Malen: Gasperini punta su Zaragoza-Venturino-Vaz per il decisivo scontro Champions con la JuveIl tecnico della Roma si affida sui nuovi rinforzi per vincere la sfida contro i bianconeri di Spalletti: i giallorossi si sono rinforzati molto più della Vecchia Signora nella sessione invernale. Fri ... tuttosport.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.