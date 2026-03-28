Fico | Ora programmazione libera e normale sulla sanità

Il rappresentante della regione ha annunciato che la programmazione sanitaria tornerà a essere libera e normale. Ha inoltre dichiarato che si è usciti dal piano di rientro grazie agli interventi della giunta precedente, che ha lavorato sugli aspetti legati all’equilibrio finanziario e ai livelli essenziali di assistenza. La comunicazione riguarda le recenti decisioni sulla gestione del sistema sanitario regionale.

Tempo di lettura: 3 minuti “ Siamo potuti uscire dal piano di rientro perché sugli aspetti dell’equilibrio finanziario e dei livelli essenziali di assistenza la giunta precedente ha fatto un lavoro”. Lo ha dichiarato i presidente della Regione Campania, Roberto Fico, commentando l’uscita della Campania dal piano di rientro sanitario. “ Non potevamo altrimenti uscire, questo lo dico chiaramente – ha aggiunto – ma come spesso succede l’ultimo metro è il più difficile. Ci si poteva impantanare, perché niente era scontato”. Fico ha ricordato il contenzioso con il ricorso vinto dalla Regione al Tar e quello successivo del ministero al Consiglio di Stato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fico: “Ora programmazione libera e normale sulla sanità” Articoli correlati Sanità, Giuliano (UGL): “Medici stranieri in Calabria scelta obbligata. Ora però si avvii una vera programmazione” Sanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Leggi anche: Regione Campania, prime delibere della giunta Fico sulla sanità. Il governatore entra nel cda Agenas Aggiornamenti e notizie su Fico Ora programmazione libera e... Discussioni sull' argomento Sanità in Campania, Fico: Fuori dal piano di rientro, ora una nuova fase di investimenti e rilancio; Bilancio 2026 della Campania, via libera in Commissione: ora il voto finale in Consiglio - Salernonotizie.it. Bilancio 2026 della Campania, via libera in Commissione: ora il voto finale in ConsiglioStampa Si è concluso nella giornata di ieri, 20 marzo, l’esame della Manovra Finanziaria 2026 da parte della Commissione Regionale Bilancio, Finanze, Demanio e Patrimonio della Regione Campania, presi ... salernonotizie.it Via libera del Consiglio regionale della Campania alla legge di stabilitàIl Consiglio regionale della Campania ha approvato la legge di stabilità con 33 voti favorevoli e 13 contrari per il triennio 2026-2028. msn.com “Ci appelliamo al Presidente Fico, chiediamo le dimissioni della dirigenza del Monaldi” Poi la richiesta di risarcimento di 3 milioni di euro: https://fanpa.ge/vBo33 - facebook.com facebook Grand Tour Italia, l'ex Fico a Bologna cambia ancora e vira verso le famiglie: «Senza tram e stadio tutto si è complicato, ora un nuovo progetto entro fine aprile» x.com