Sanità Giuliano UGL | Medici stranieri in Calabria scelta obbligata Ora però si avvii una vera programmazione 

In Calabria, l’ingresso di medici stranieri rappresenta una soluzione temporanea per far fronte alle carenze di personale sanitario. Tuttavia, secondo UGL Salute, è essenziale avviare una pianificazione strategica e riforme strutturali per garantire un sistema sanitario più stabile e sostenibile nel lungo periodo. La collaborazione internazionale può essere un punto di partenza, ma deve essere accompagnata da interventi mirati per migliorare l’efficienza e la qualità delle cure.

UGL Salute: “L’apertura ai medici stranieri necessaria, ma servono riforme strutturali per la sanità calabrese”.. «L’apertura ai medici stranieri, anche extra Ue, rappresenta una scelta obbligata di fronte a una carenza di personale ormai strutturale che da anni penalizza la sanità calabrese e mette a rischio il diritto alla salute dei cittadini». Lo dichiara Gianluca Giuliano, segretario nazionale di UGL Salute, commentando l’annuncio del presidente e commissario ad acta Roberto Occhiuto sull’imminente bando per il reclutamento di medici specialisti. « Comprendiamo le ragioni emergenziali che hanno portato prima all’impiego dei medici cubani e oggi all’ulteriore apertura verso professionisti stranieri – prosegue Giuliano – ma non possiamo non esprimere forti perplessità su un sistema che continua a rincorrere le emergenze senza affrontare alla radice i problemi». 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

