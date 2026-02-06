Regione Campania prime delibere della giunta Fico sulla sanità Il governatore entra nel cda Agenas

La Regione Campania ha approvato le prime delibere della giunta guidata da Fico, concentrandosi sul settore sanitario. Il governatore ha deciso di entrare nel consiglio di amministrazione di Agenas, puntando a migliorare la gestione della sanità e uscire dal commissariamento. La strategia si concentra sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l’obiettivo di rafforzare i servizi e investire sulle strutture sanitarie locali. La decisione ha suscitato reazioni in città mentre si attende il prossimo passo della Regione.

Fico spinge sulla sanità: giunta tutta sul PNRR. A Roma mossa su Agenas per uscire dal commissariamento.

