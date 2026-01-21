Jackie Chan avvistato in piazza Duomo | il video virale

Recentemente, un video mostra Jackie Chan in piazza Duomo, catturato mentre camminava con un trench caki, occhiali e uno smartphone all’orecchio. Il filmato, ormai virale sui social, ha suscitato l’interesse degli utenti, evidenziando la presenza pubblica dell’attore e artista marziale cinese in un contesto urbano. Questo episodio ha attirato l’attenzione su un momento spontaneo di una figura nota nel panorama internazionale.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.