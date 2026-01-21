Jackie Chan avvistato in piazza Duomo | il video virale
Recentemente, un video mostra Jackie Chan in piazza Duomo, catturato mentre camminava con un trench caki, occhiali e uno smartphone all’orecchio. Il filmato, ormai virale sui social, ha suscitato l’interesse degli utenti, evidenziando la presenza pubblica dell’attore e artista marziale cinese in un contesto urbano. Questo episodio ha attirato l’attenzione su un momento spontaneo di una figura nota nel panorama internazionale.
Smartphone all'orecchio, occhiali e un trench caki. Così è stato immortalato in un video finito sui social Jackie Chan, l'attore, stuntman, artista marziale, produttore cinematografico e regista cinese. Il mito mondiale dei film d'azione orientali (ne ha girati oltre 200) è stato avvistato in.
