A Castiglion Fiorentino il 28 e 29 marzo si svolge il “Festival del Gioco” in piazza del Municipio. Sono allestite 40 postazioni con giochi in legno, un’area dedicata ai bambini, laboratori e spettacoli aperti a tutte le età. L’evento offre l’opportunità di trascorrere un giorno all’insegna del divertimento in famiglia, coinvolgendo i partecipanti in varie attività.

Arezzo, 12 marzo 2026 – Castiglion Fiorentino saluta la primavera con il “ Festival del Gioco” 28, 29 marzo in piazza del Municipio 40 postazioni tra giochi in legno, area bimbi dedicata, laboratori e spettacoli per tutti; ingredienti giusti per trascorrere una giornata divertente in famiglia. Giochi in legno, laboratori creativi, giochi di luci e ombre e tanta, tanta fantasia per un giorno indimenticabile. Una magia senza tempo, dunque, quella che avvolgerà piazza del Municipio, il fine settimana del 28 e 29 marzo a partire dalle ore 15.00 con l’evento “Festival del Gioco” dedicato alle famiglie e ai bambini. 40 postazioni tra giochi in legno, area bimbi dedicata, laboratori e spettacoli per tutti; ingredienti giusti per trascorrere una giornata divertente in famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castiglion Fiorentino saluta la primavera con il “Festival del Gioco”

Articoli correlati

Si ribalta con l’auto e colpisce la colonnina del metano, paura a Castiglion FiorentinoCASTIGLION FIORENTINO – Poco dopo le 19 di ieri (18 gennaio) una squadra dei vigili del fuoco del comando di Arezzo è intervenuta nel Comune di...

Castiglion Fiorentino , il bando per la realizzazione del Drappo 2026Arezzo, 12 gennaio 2026 – Bando per la realizzazione del Drappo 2026 ispirato all’ottavo centenario della morte di San Francesco.

Tutti gli aggiornamenti su Castiglion Fiorentino

Temi più discussi: Castiglion Fiorentino saluta Graziella del Sensitivi: chiude dopo quasi 60 anni la storica bottega; A Castiglion Fiorentino si respira già aria di Palio; Incendio in una casa a Castiglion Fiorentino; Castiglion Fiorentino celebra la Giornata internazionale della donna: due appuntamenti tra scuola, istituzioni e impresa.

Ginnastica Falciai: a Castiglion Fiorentino, nella gara Csen, grandi risultati anche per i gruppi più giovani SilverUna prova molto positiva per le giovani atlete, che hanno mostrato impegno, eleganza e determinazione, conquistando diversi piazzamenti di rilievo nella categoria Silver 2 Esordienti ... lanazione.it

Il patto di Castiglion Fiorentino, la candidatura di Comanducci a sindaco e il toto vice sindacoL’investitura al termine di un incontro che si è svolto domenica nel tardo pomeriggio a Castiglion Fiorentino e ufficializzato dallo stesso Comanducci con un post sul proprio profilo: È tempo di ... corrierediarezzo.it

Castiglion Fiorentino Arezzo foto di Paolo Pierantini - facebook.com facebook

Corse a pelo: 22 giugno Gran Premio del Mezzosangue a Castiglion Fiorentino x.com