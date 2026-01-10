La febbre del sabato sera Laura Pepe Atalanta-Torino e Operetta | il week-end in città

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano la lezione di storia con Laura Pepe al Teatro Donizetti (sabato), il musical “La febbre del sabato sera” alla ChorusLife Arena (sabato), “Dinosaur Live Show” al cineteatro Lottagono (sabato), la partita di calcio fra Atalanta e Torino (sabato) e l’operetta “La vedova allegra” al Teatro Donizetti (domenica). Da annotare, inoltre, la pista di pattinaggio al Piazzale degli Alpini e a ChorusLife, la ruota panoramica in Piazza Matteotti, la sagra dei pizzoccheri e degli sciatt al Piazzale degli Alpini, spettacoli per famiglie e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Week end lungo con "La febbre del sabato sera". Tony Manero si scatena sul palco del Municipale Leggi anche: La Febbre del Sabato Sera a Torino: il musical iconico porta i Bee Gees al Teatro Alfieri Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La febbre del sabato sera, Laura Pepe, Atalanta-Torino e Operetta: il week-end in città. La febbre del sabato sera, Laura Pepe, Atalanta-Torino e Operetta: il week-end in città - Fra gli appuntamenti spiccano la lezione di storia con Laura Pepe al Teatro Donizetti (sabato), il musical “La febbre del sabato se ... bergamonews.it

