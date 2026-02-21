Parcheggio nel Vallo del Giardino Scotto | nuovo appello dalla cultura per il no

Un gruppo di cittadini e artisti ha presentato un nuovo appello contro il progetto di parcheggio nel Vallo del Giardino Scotto, motivando la scelta con la tutela dello spazio storico e culturale. Oltre 100 firme sono state raccolte in pochi giorni, tra cui nomi noti della scena culturale pisana. La richiesta mira a preservare l’area, che ospita eventi e iniziative pubbliche. La discussione sulla questione continua a dividere la comunità locale.

Oltre 100 firme di personalità di varie discipline sostengono un documento contro la previsione. Intanto la petizione online arriva a quasi 1800 sottoscrizioni Oltre 100 firme di nomi noti della cultura pisana sostengono la richiesta all'amministrazione della città di non procedere alla realizzazione di un parcheggio nel Vallo del Giardino Scotto. La nuova sottoscrizione va ad aggiungersi al movimento che sostiene la petizione online lanciata due settimane fa, che ha raggiunto quasi le 1800 sottoscrizioni. In una nota, il gruppo promotore della nuova sottoscrizione segnala gli aderenti, fra cui ci sono "scrittori come Marco Malvaldi e Athos Bigongiali, scienziati, il pianista Maurizio Baglini e il direttore d'orchestra Francesco Pasqualetti.