Ferrante Mit | Stanziati 1,2 milioni per il Commissariato di Battipaglia

Sono stati reperiti 1,215 milioni di euro in più rispetto ai fondi già assegnati per il nuovo Commissariato di Battipaglia. Questa somma permette di accelerare i lavori e di avviare la fase operativa dell’edificio. La cifra si aggiunge ai finanziamenti precedenti, rendendo possibile il proseguimento del progetto senza ulteriori ritardi. La notizia è stata comunicata da rappresentanti delle autorità competenti.

Tempo di lettura: 2 minuti “Sul nuovo Commissariato di Polizia di Battipaglia si volta pagina: sono stati reperiti ulteriori 1,215 milioni di euro per la realizzazione dell’opera, aggiuntivi rispetto ai fondi già previsti, consentendo di passare rapidamente alla fase operativa. Ho seguito sin dall’inizio questo intervento con l’obiettivo di superare lo stallo e accelerare l’iter. Grazie alle risorse stanziate si potrà far fronte ai maggiori costi, aggiornare il progetto e procedere con la fase di affidamento dei lavori: una risposta concreta alle esigenze di sicurezza dei cittadini che il territorio attendeva da tempo”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante di Forza Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ferrante (Mit): “Stanziati 1,2 milioni per il Commissariato di Battipaglia” Articoli correlati Battipaglia, il sottosegretario Ferrante: 1 milione e 200 mila euro per il commissariato“Sul nuovo Commissariato di Polizia di Battipaglia si volta pagina: sono stati reperiti ulteriori 1,215 milioni di euro per la realizzazione... Infrastrutture, Ferrante (Mit): "Potenziamento Battipaglia-Taranto strategico, bene riapertura linea Taranto-Bari"“I lavori di potenziamento della linea Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia rappresentano un intervento strategico per il Sud incrementando la...