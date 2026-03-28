Fermato dai carabinieri a Carpi ma doveva essere ai domiciliari

Giovedì sera a Carpi, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni di origine pakistana, fermato per evasione dai domiciliari. L’arresto è avvenuto durante un controllo nel centro della città. Il soggetto era sottoposto alla misura restrittiva, ma è stato trovato fuori dalla propria abitazione. La vicenda si aggiunge a un episodio di violazione delle restrizioni imposte dalla legge.

Un 35enne anni, di origine pakistana, è stato arrestato giovedì sera, 26 marzo, dai Carabinieri di Carpi con l'accusa di evasione dai domiciliari.L'uomo si trovava agli arresti dallo scorso settembre su disposizione del Tribunale di Reggio Emilia, a seguito di una serie di reati commessi nella. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Fermato dai carabinieri a Carpi, ma doveva essere ai domiciliari Articoli correlati Torna a casa e trova i carabinieri, ma doveva restare ai domiciliariLa vigilanza sui soggetti sottoposti a misure cautelari, per garantire vengano rispettati i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, rientra tra le... Trovato in giro per Firenze con abiti rubati nello zaino, ma doveva essere ai domiciliariFIRENZE – Nel pomeriggio di domenica (1 marzo) i carabinieri della stazione di Firenze Uffizi hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne di... Ragazzino fermato dai carabinieri senza patente #shorts Contenuti utili per approfondire Fermato dai carabinieri a Carpi ma... Temi più discussi: Ha il divieto di avvicinamento all'ex e usa un nome falso, fermato dai carabinieri a Veronetta; Rapina una donna disabile per la strada e la figlia, fermato dai carabinieri. IL VIDEO; Tentata rapina al Lidl di via Baracca: 35enne arrestato dai carabinieri; Di notte alla guida del suv di papà: ragazzino di 15 anni fermato dai carabinieri a Ballabio. Rubo superalcolici per compare un monopattino, minorenne fermato dai carabinieriNella giornata di ieri, giovedì 26 marzo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza sono intervenuti in tre distinti episodi di furto ai danni di ... piacenzasera.it Notte di follia sulle strade: fuga, inseguimento e arresto a CesenaticoUn 25enne fermato dai carabinieri dopo aver tentato di speronare la pattuglia. Era ubriaco, denunciato per più reati e sottoposto a misura cautelare ... forli24ore.it Siracusa, fermato con pistola modificata e droga: arrestato 50enne - facebook.com facebook Fermato dalla Guardia di Finanza a Napoli, nei pressi della Stazione Centrale, un “corriere” della droga trovato in possesso di oltre 120 ovuli di eroina e cocaina, per un totale di circa 1,4 kg di stupefacenti. L’uomo, un cittadino straniero, è stato arrestato e con x.com