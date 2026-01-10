Torna a casa e trova i carabinieri ma doveva restare ai domiciliari

Tornando a casa, un individuo sottoposto agli arresti domiciliari si è trovato di fronte ai carabinieri. La vigilanza sui soggetti in custodia cautelare è una delle funzioni principali del Comando provinciale di Verona, finalizzata a garantire il rispetto delle disposizioni dell’autorità giudiziaria e a mantenere la sicurezza pubblica.

La vigilanza sui soggetti sottoposti a misure cautelari, per garantire vengano rispettati i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, rientra tra le attività svolte dal Comando provinciale dei carabinieri di Verona. In questo contesto, i militari della stazione di San Michele Extra hanno arrestato. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: E' ai domiciliari ma i carabinieri trovano in casa una matrioska piena di cocaina Leggi anche: Agli arresti ma continuava a nascondere droga in casa, 34enne scoperta dai carabinieri di Giostra: è di nuovo ai domiciliari Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Anziana cade sull’argine, resta a lungo al freddo. Salvata dai carabinieri; Furto a Bussoleno: torna a casa dopo la festa di Capodanno e trova un ladro in camera da letto, arrestato; Cascina, donna di 88 anni si allontana da casa e non torna: i carabinieri la ritrovano per terra sull’argine del canale; 28enne evade dai domiciliari, quando rientra si trova i Carabinieri alla porta di casa. Macerata, torna a casa e trova i ladri: 80enne immobilizzata dai malviventi che poi fuggono con il bottino. Indagini in corso - MACERATA – Un'anziana ultraottantenne torna a casa e trova due ladri nel suo appartamento. corriereadriatico.it

FURTI IN VALSUSA, TORNA A CASA E TROVA UN LADRO IN CAMERA: ARRESTATO - Aveva fatto rientro a casa dopo i festeggiamenti di Capodanno, il proprietario di un appartamento situato a Bussoleno. valsusaoggi.it

Furto a Bussoleno: torna a casa dopo il party di Capodanno e trova un ladro in camera da letto, arrestato - 000 abitanti in Val Susa, nei giorni scorsi i carabinieri hanno arrestato un ladro che ha svaligiato un appartamento. torinotoday.it

L'arte torna a casa. Dopo anni di assenza, un prezioso frammento di affresco raffigurante Ercole bambino è finalmente rientrato nel Parco Archeologico di Pompei dagli Stati Uniti. Trafugato illegalmente da una villa a Civita Giuliana, questo reperto non - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.