Nel pomeriggio di domenica a Firenze, i carabinieri della stazione Uffizi hanno arrestato un uomo di 32 anni, peruviano, trovato in giro con abiti rubati nello zaino. L’uomo, che avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari, è stato fermato durante un controllo e si è opposto ai militari. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

FIRENZE – Nel pomeriggio di domenica (1 marzo) i carabinieri della stazione di Firenze Uffizi hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne di origine peruviana, per l’ipotesi di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. I militari, mentre transitavano in piazza dell’Unità Italiana durante un servizio di pattuglia appiedata, sottoponevano l’uomo – già noto alle forze dell’ordine – ad un controllo di polizia, all’esito del quale hanno rinvenuto all’interno del suo zaino diversi oggetti e capi d’abbigliamento, risultati provento di furto; l’uomo, innervosito dal controllo, avrebbe dato in escandescenze, spingendo e minacciando i Carabinieri che, pertanto, lo hanno accompagnato in caserma per proseguire l’attività di polizia giudiziaria intrapresa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Trovato in giro per Firenze con abiti rubati nello zaino, ma doveva essere ai domiciliari

