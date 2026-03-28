FdI Campania Mario Ferraro nominato responsabile regionale per le politiche delle aree interne

Il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania, ha nominato Mario Ferraro come responsabile regionale per le politiche delle aree interne del partito. La nomina è stata annunciata di recente e riguarda la gestione delle iniziative e delle strategie a livello regionale in questo settore. Ferraro assume così un ruolo di rilievo all’interno della struttura organizzativa del partito in Campania.

Tempo di lettura: 2 minuti Il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania, ha nominato Mario Ferraro responsabile regionale per le politiche delle aree interne del partito. Una scelta che conferma l’attenzione di Fratelli d’Italia verso i territori più periferici della regione, spesso trascurati ma fondamentali per identità, cultura e sviluppo. “ Ringrazio il Viceministro Edmondo Cirielli, i senatori Antonio Iannone e Domenico Matera – ha dichiarato Mario Ferraro – per la fiducia e per questa importante nomina. Per me è un onore poter contribuire alla definizione di politiche concrete per le aree interne della Campania, territori troppo spesso dimenticati ma ricchi di potenzialità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FdI Campania, Mario Ferraro nominato responsabile regionale per le politiche delle aree interne Articoli correlati Campania, una legge regionale contro lo spopolamento: 10 milioni per rilanciare le aree interneUna proposta di legge regionale per le aree interne della Campania, con un fondo dedicato da 10 milioni di euro l’anno e una ridefinizione dei... Giunta regionale della Campania: approvati interventi per Aree Interne, Napoli e welfareUrologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL. Una selezione di notizie su FdI Campania Argomenti discussi: Sanità, Errico (FI): Un milione di euro per riattivare h24 il pronto soccorso di Sant’Agata. Ferraro: il più votato tra i candidati di FdI in CampaniaÈ Mario Ferraro il più votato tra i candidati di FdI in Campania. «Sono onorato per le 8.162 preferenze ricevute, grazie alle quali risulto essere tra i candidati di Fratelli d'Italia in Campania con ... ilmattino.it In Campania sfida Pd-FdI, inizia la campagna elettoraleIl Pd attacca Cirielli come possibile candidato governatore, Fdi risponde definendo il viceministro il vero cambiamento per la Regione Campania. E' già iniziata la campagna elettorale che entro fine ... ansa.it