Fascicolo sanitario elettronico 2026 novità dal 31 marzo | cosa cambia per cittadini e medici

Dal 31 marzo 2026 entreranno in vigore nuove disposizioni relative al Fascicolo Sanitario Elettronico, che rappresentano un passaggio rilevante nel processo di digitalizzazione del sistema sanitario italiano. Ci saranno modifiche per cittadini e medici, con aggiornamenti sulle modalità di accesso e gestione delle informazioni sanitarie elettroniche. La riforma mira a rendere più efficienti le procedure e l’utilizzo dei dati sanitari digitali.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico entra nel 2026 in una fase decisiva, segnando un passo importante verso la digitalizzazione completa della sanità italiana. Con l’avvio del cosiddetto FSE 2.0, il sistema diventa più uniforme, integrato e obbligatorio su tutto il territorio nazionale, introducendo novità rilevanti sia per i cittadini sia per i professionisti sanitari. Si tratta di una trasformazione strutturale, legata agli investimenti del PNRR, che punta a migliorare l’accesso ai dati sanitari, la qualità delle cure e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale. Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è un archivio digitale che raccoglie tutta la storia clinica di un cittadino: referti, prescrizioni, ricoveri, vaccinazioni e altri dati sanitari. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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