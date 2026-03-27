Fascicolo sanitario elettronico | dal 31 marzo nuove regole cosa cambia per cittadini e medici

A partire dal 31 marzo 2026, entrerà in vigore una nuova fase del Fascicolo sanitario elettronico, con modifiche alle regole esistenti, un aumento degli obblighi per cittadini e medici e un ampliamento delle funzionalità disponibili. Questa evoluzione interessa direttamente le modalità di accesso e gestione delle informazioni sanitarie digitali, segnando un passo importante nell’implementazione del sistema.

Il Fascicolo sanitario elettronico cambia, entrando in una nuova fase. Dal 31 marzo 2026, prende il via l’ultima fase operativa: cambiano le regole, aumentano gli obblighi e crescono le potenzialità. Diventa il punto unico di raccolta e consultazione di tutti i dati sanitari degli italiani. Una scadenza vicina, che l’Italia sta raggiungendo con alcune criticità. I dati più recenti mostrano infatti che solo il 27% dei cittadini lo ha utilizzato negli ultimi mesi, e appena il 44% ha dato il consenso alla consultazione. Persistono inoltre forti differenze tra Regioni, con servizi e documenti disponibili in modo non uniforme. La riforma parte, ma serve colmare i divari territoriali e convincere gli italiani a usarlo davvero, adesso. 🔗 Leggi su Panorama.it

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