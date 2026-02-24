Il maestrale spinge il Terzo Polo | sette liste a sostegno di Padovano sindaco

Il vento di maestrale ha spinto il Terzo Polo a sostenere attivamente Padovano come candidato sindaco, portando sette liste in campo. Questa alleanza mette sotto pressione il Pd e il suo aspirante Piteo, considerato il possibile erede di Minerva. La presenza di più forze alleate rende più complesso il panorama politico locale, mentre le campagne si intensificano nelle strade di Gallipoli. La sfida si avvicina e il quadro si definisce sempre più.

Nella notte sciolte le riserve per il via libera alla coalizione che punta sull'ex assessore al Bilancio. Oltre a due civiche di riferimento la strategia di Solidoro convince anche Puglia in più e Cantiere 73014. In campo Noi di Centro e Pescatori di scoglio GALLIPOLI – L'insidia per il Pd, e il candidato in pectore Tony Piteo (quale successore naturale del sindaco uscente Stefano Minerva), costituita dal Terzo Polo non è più solo un'ipotesi, ma ormai una certezza. E a tarda notte si è arrivati anche a sciogliere la riserva sul candidato sindaco di riferimento: sarà l'ex assessore comunale della giunta di Minerva, Giancarlo Padovano, che vanta già una lunga esperienza amministrativa come consigliere comunale.

Perini lancia il terzo polo: "Siamo l’alternativa vera. Sette i punti di dialogo"Perini, coordinatore di Azione, presenta il terzo polo come un’alternativa concreta alle prossime elezioni comunali.

Il terzo polo pronto a puntare su BollettiniA San Benedetto del Tronto si avvicinano le elezioni comunali di fine maggio e ancora nessuno ha annunciato ufficialmente il candidato sindaco.