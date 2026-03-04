Terzo Polo si sfalda Padovano valuta intesa con Fasano Gruppo Solidoro torna sull’Aventino

A Gallipoli, il Terzo Polo, con Giancarlo Padovano come candidato sindaco, si è sfaldato al termine di una giornata intensa. Le forze politiche e civiche coinvolte nella coalizione sono ora in attesa di rivedere il proprio posizionamento, mentre Padovano valuta un’intesa con Fasano. Nel frattempo, il gruppo Solidoro ha deciso di tornare sull’Aventino, lasciando emergere una situazione di incertezza politica.

Al termine di una giornata vibrante e di incontri trasversali la coalizione che aveva puntato sull’ex assessore si tira fuori dalla corsa autonoma. Partiti e liste verso il riposizionamento. Prende quota la chiusura sull’ex capogruppo di Gallipoli Futura, ma il centrodestra gradirebbe la virata su Coppola GALLIPOLI – Una giornata vibrante conclusa con un'unica certezza serale: la prima formulazione del Terzo Polo, quella con Giancarlo Padovano candidato sindaco, si sfalda e le forze politiche e le civiche di riferimento della coalizione, che era in embrione, sono ora in attesa di riposizionamento. O in taluni casi, visto lo scenario che ancora deve delinearsi, non è escluso che molti esponenti di quell’intesa decidano, a sorpresa, anche di rinunciare a una discesa diretta in campo nella prossima tornata elettorale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Il maestrale spinge il Terzo Polo: sette liste a sostegno di Padovano sindacoNella notte sciolte le riserve per il via libera alla coalizione che punta sull’ex assessore al Bilancio. Il gruppo padovano Giuseppe Dato Trio alla finale del Bettinardi con “Kotrà”La formazione padovana, approda all'ultimo atto del prestigioso concorso Bettinardi a Piacenza con il progetto Kotrà: sabato 14 febbraio sfida tra...