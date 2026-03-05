Coppa del Mondo | Vittozzi fuori dalla top 10 a Kontiolahti I risultati

Durante la 15 km individuale femminile a Kontiolahti, Lisa Vittozzi non è riuscita a entrare nella top 10 della gara, segnando un risultato inferiore alle sue precedenti performance in Coppa del Mondo. La competizione si è svolta oggi, coinvolgendo la squadra italiana di biathlon femminile, in un momento particolare per lo sport nazionale.

Lisa Vittozzi non riesce a ripetere le ottime prestazioni in Coppa del Mondo anche a Kontiolahti. Cosa è successo nella 15 km individuale femminile Oggi non era un giorno come gli altri per l'Italia femminile del biathlon e in generale per lo sport italiano. Si tratta, infatti, della prima grande competizione in cui non c'era anche Dorothea Wierer, una vera e propria icona, che ha deciso di ritirarsi alla fine dell'Olimpiade di Milano-Cortina. Ora si può comunque guardare avanti con fiducia, dato che c'è una grande campionessa come Lisa Vittozzi a guidare il movimento femminile e tante atlete di buon livello, pronte a farsi valere. Oggi, però, le cose non sono andate benissimo per l'Italia a Kontiolahti, in Finlandia, dove si sta disputando un'altra tappa di Coppa del Mondo.

Biathlon, Elvira e Hanna Oeberg fanno doppietta nell'individuale a Kontiolahti. Vittozzi sfiora la top-10Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina sono ormai entrate nell'album dei ricordi e la Coppa del Mondo di biathlon ha ripreso il proprio cammino.

