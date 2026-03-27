Famiglia del bosco mamma Catherine pubblica un libro sulla loro scelta di vita alternativa

La famiglia del bosco, nota per aver scelto uno stile di vita alternativo, ha deciso di pubblicare un libro sulla propria esperienza. La narrazione non è stata affidata ai giornalisti che hanno seguito la vicenda negli ultimi mesi, ma direttamente ai membri della famiglia. La pubblicazione rappresenta un passo importante nella loro comunicazione pubblica, dopo aver attirato l’attenzione di diversi media.

Dopo tanti articoli di giornale, la storia della famiglia del bosco diventa un libro. Ma a scriverlo non sono i cronisti che seguono da mesi le vicende di Nathan, Catherine e dei tre figli. A scriverlo è lei, Catherine Louise Birmingham, la mamma, che in queste settimane di battaglia per riavere i figli, tra una perizia e un incontro al Senato ha trovato il tempo si mettersi alla prova come scrittrice. Anzi di ri-mettersi alla prova come scrittrice perché già nel 2008 aveva pubblicato un libro, scritto in due settimane. Si intotava Ride for life ed era un manuale una sorta di manuale filosofico di equitazione. In Italia era stato pubblicato nel 2015. 🔗 Leggi su Open.online

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