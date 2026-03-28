Famiglia nei boschi Vincenzo De Luca attacca | Tre anni di carcere ai genitori

Vincenzo De Luca ha commentato con durezza il caso della famiglia che vive in isolamento in Abruzzo, coinvolgendo tre bambini e rifiutando l’accesso a servizi pubblici e scuola. Ha dichiarato che i genitori rischiano tre anni di carcere, senza fare distinzione tra le diverse responsabilità. Le sue parole sono state pronunciate nel contesto del dibattito sull’educazione e il sostegno alle famiglie che scelgono uno stile di vita alternative.

Parole durissime, senza mediazioni. Vincenzo De Luca irrompe nel dibattito sulla cosiddetta “famiglia nel bosco”, il caso della coppia che viveva isolata in Abruzzo con tre figli, lontano da scuola e servizi essenziali. «Io sono fra quelli che darebbe tre anni di carcere al padre e alla madre», ha dichiarato l’ex governatore campano, oggi candidato a sindaco di Salerno, prendendo posizione in modo netto su una vicenda che ha diviso l’opinione pubblica. Il caso della famiglia isolata. Al centro della polemica ci sono Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i due genitori che avevano scelto di vivere in una casa in pietra nel territorio di Palmoli, senza elettricità, senza riscaldamento e senza mandare i figli a scuola. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Famiglia nei boschi, Vincenzo De Luca attacca: “Tre anni di carcere ai genitori” Articoli correlati Vincenzo De Luca: “Io ai genitori della famiglia nel bosco darei tre anni di carcere”L'ex governatore a muso duro sulla vicenda di Catherine e Nathan: "Ma qualcuno si ricorda che quei due sciagurati non avevano vaccinato i tre... Leggi anche: De Luca su “famiglia nel bosco”: “Darei tre anni di carcere al padre e alla madre di quei bambini” Tutti gli aggiornamenti su Famiglia nei boschi Vincenzo De Luca... Famiglia nei boschi, Vincenzo De Luca attacca: Tre anni di carcere ai genitoriParole durissime, senza mediazioni. Vincenzo De Luca irrompe nel dibattito sulla cosiddetta famiglia nel bosco, il caso della coppia che viveva isolata in ... thesocialpost.it Famiglia del bosco, duro Vincenzo De Luca: Darei tre anni di carcere ai genitoriStampa Duro intervento di Vincenzo De Luca sul caso della famiglia che viveva isolata nei boschi dell’Abruzzo. L’ex governatore della Campania e candidato sindaco di Salerno ha criticato con fermezza ... salernonotizie.it