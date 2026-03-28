Caterine Birmingham, madre della famiglia del bosco, ha annunciato l'imminente pubblicazione di un libro intitolato “La nostra vita libera”. Nel volume, Birmingham racconta la propria scelta familiare e la vita condotta in modo indipendente rispetto alle convenzioni sociali. La notizia si inserisce nel contesto di un caso mediatico che ha attirato l’attenzione dei media nazionali.

Caterine Birmingham, madre della famiglia del bosco, ha annunciato che è in uscita un libro intitolato “La nostra vita libera” dove lei parla della loro scelta familiare La vicenda della cosiddetta famiglia del bosco affronta un nuovo passaggio cruciale, da caso mediatico e giudiziario a racconto biografico.La protagonista, Catherine Louise Birmingham, ha deciso infatti di pubblicare un libroin cui ripercorre la scelta radicale che ha portato lei, il marito e i loro figli a vivere lontano dalla società tradizionale. Il libro, intitolato“La nostra vita libera”che uscirà il 5 maggio prossimo, non è solo un’autobiografia, ma un vero e proprio manifesto di vita alternativa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Famiglia del bosco, “La nostra vita libera”: il caso mediatico diventa un libro autobiografico

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