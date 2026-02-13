Jorge Martin svela la possibile lineup Yamaha per il 2027 | cosa pensano i fan MotoGP

Jorge Martin ha pubblicamente condiviso la sua idea sulla formazione Yamaha per il 2027, suscitando immediatamente reazioni tra gli appassionati di MotoGP. Secondo il pilota spagnolo, la squadra potrebbe includere alcuni nomi di spicco, come Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia, che si stanno già preparando alle prossime stagioni. I tifosi commentano con entusiasmo e molte domande su come questa possibile combinazione possa influenzare le gare future.

"> Le Previsioni di Jorge Martin sul Griglia MotoGP 2027. Jorge Martin ha alimentato le speculazioni nel mondo MotoGP condividendo le sue previsioni per la griglia del 2027, menzionando esplicitamente Yamaha, il team con cui è stato frequentemente accostato. Prima dell’inizio dei nuovi test, sono circolate notizie su un possibile trasferimento di Martin alla casa giapponese, dopo che simili chiacchierate erano emerse riguardo a Fabio Quartararo, attualmente in Ducati, e il suo potenziale passaggio a Honda. Anche se non ci sono state conferme ufficiali, le aspettative di annunci crescono con l’avvicinarsi dell’inizio della stagione in Thailandia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

La MotoGP si infiamma ancora una volta.

