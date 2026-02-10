Prova a scappare durante un controllo | aveva 3mila euro in contanti 40 chili di rame e droga Arrestato 35enne

Durante un normale controllo di polizia, un 35enne di Bovisio Masciago ha tentato di scappare. Ha lasciato perdere la fuga quando gli agenti hanno scoperto che portava con sé 3mila euro in contanti, 40 chili di rame e sostanze stupefacenti. Alla fine, è stato arrestato.

