F1 risultati e classifica FP3 GP Giappone 2026 | doppietta Mercedes Leclerc argina Piastri

Nella terza sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, Andrea Kimi Antonelli ha stabilito il miglior tempo, conquistando la posizione più veloce. La classifica finale delle FP3 mostra una doppietta Mercedes, mentre Charles Leclerc ha mantenuto la posizione davanti a Piastri, limitando i effetti dell'ultimo tentativo. La sessione si è svolta sul circuito di Suzuka, con condizioni di gara asciutte.

Andrea Kimi Antonelli si è imposto nella terz a, nonché ultima, sessione di prove libere valevole per il Gran Premio del Giappone, evento in fase di svolgimento questo weekend dal circuito di Suzuka. Il pilota italiano, apparso in grandissimo spolvero, ha dato nuovamente filo da torcere al compagno di squadra George Russell, secondo classificato nel segno di una doppietta Mercedes già prevista in fase di pronostico e lanciatissima in vista delle qualifiche. Precisamente il giovane bolognese ha fermato il cronometro a 1:29.362 arginando così Russell, secondo con uno svantaggio di 0.254. Al terzo posto si è invece accomodata la Ferrari di Charles Leclerc, il quale si è accontentato di un margine di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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